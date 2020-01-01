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جدل في تونس وتساؤلات عما يجري في القصر بعد استقالة مستشارة الرئيس

الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدل في تونس وتساؤلات عما يجري في القصر بعد استقالة مستشارة الرئيس



وكالات

أعلنت المستشارة الإعلامية المكلفة بالإعلام والاتصال السابقة للرئيس التونسي، رشيدة النيفر، استقالتها من منصبها، صباح اليوم الجمعة.

وأرجعت النيفر في تصريح خاص لإذاعة "شمس" المحلية، أسباب الاستقالة لعدم رضاها عن طريقة العمل داخل الديوان الرئاسي.

وقالت في تدوينة على فسبوك: ''أغلق اليوم هذا الحساب الرسمي لأعود لحسابي الخاص فمرحبا بكل صديقاتي وأصدقائي مجددا''، وأرفقت تدوينتها بهاشتاغ ''#على_العهد_باقون''.

ولم يصدر عن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن أي تعليق بهذا الخصوص.

وقال حساب يحمل اسم الراصد التونسي على تويتر: "بعد استقالة المستشارة الإعلامية رشيدة النيفر، ناديا عكاشة تغادر القصر في اتجاه تمثيل تونس في اليونسكو.. ماذا يجري في القصر؟"، فيما قال مغردون إن رشيدة النيفر أقيلت من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

اغلق اليوم هذا الحساب الرسمي لأعود لحسابي الخاص فمرحبا بكل صديقاتي و أصدقائي مجددا # على العهد باقون

Posted by ‎رشيدة النيفر‎ on 
#رشيدة النيفر #الديوان الرئاسي #فيسبوك #تونس #اليونسكو #قيس سعيد

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