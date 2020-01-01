السفارة الأميركية في تركيا: "معلومات موثوقة" عن هجمات إرهابية محتملة

انقرة /وكالات/

أوقفت السفارة الأميركيّة في تركيا، اليوم، الجمعة، إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأميركيّين بسبب "تقارير موثوقة" عن هجمات إرهابية محتملة في مدينة إسطنبول ومواقع أخرى.

وتتحدّث التقارير عن "عمليات خطف ضد أميركيين" وعن هجمات إرهابية ضد أجانب، أيضًا.

وقال تحذير نشرته السفارة الأميركية على موقعها الخاصّ إن الهجمات قد تستهدف القنصليّة العامة في مدينة إسطنبول.

ونصح البيان المواطنين الأميركيين بأقصى درجات الانتباه في المواقع التي من المحتمل أن يتجمّع فيها الأميركيّون والأجانب، بما في ذلك بنايات المكاتب الضخمة والمجمعات التجارية.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات التركية.