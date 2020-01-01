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إيران تدرج السفير الأمريكي في بغداد ودبلوماسيين آخريَن في قائمة سوداء

الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تدرج السفير الأمريكي في بغداد ودبلوماسيين آخريَن في قائمة سوداء



وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران أدرجت السفير الأمريكي في العراق واثنين آخرين من الدبلوماسيين في قائمة سوداء، ردا على خطوة أمريكية مماثلة استهدفت سفير إيران لدى بغداد.

وكتب سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الوزارة على تويتر: "اضطلع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تويلر بدور محوري في تنسيق عمليات إرهابية في العراق وخارجه وفي... اغتيال الجنرال (قاسم) سليماني... اليوم تدرجه إيران هو واثنين آخرين من المسؤولين الضالعين في الأمر" ضمن قائمة سوداء".


وأعلنت ​وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس،​ فرض عقوبات على قياديين في ​"حزب الله" اللبناني​ وعلى خمسة كيانات إيرانية اقتصادية وسياسية.
وأصدرت الخزانة الأمريكية بيانا جاء فيه: "الكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث عملت على زرع الفتنة بين الناخبين الأمريكيين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم".

كما شملت العقوبات قياديين اثنين في "حزب الله" اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب نبيل قاووق وحسن البغدادي، اللذين وصفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأنهما من أبرز العاملين في إدارة عمليات حزب الله وأنشتطه العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن كبار قادة الحزب "مسؤولون عن تنفيذ أجندة إرهابية مزعزعة للاستقرار، وتستهدف مصالح الولايات المتحدة وشركائها".

كما فرضت واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "جنرال في الحرس الثوري ولعب دورا بارزا في تدريب وتسليح الميليشيات".

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