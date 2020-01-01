عكرمة صبري: من الواجب إعمار الأقصى بالمصلين والرباط فيه

القدس المحتلة /سما/

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى لشد الرحال إليه اليوم الجمعة وكل أيام الأسبوع، وإعماره بالمصلين.



وشدد خطيب الأقصى على أنه لا يجوز هجران المسجد، ويزداد وجوب إعماره للأقرب إليه مكانيا، وهم أهل البلدة القديمة في مدينة القدس.



وقال الشيخ عكرمة إن الاحتلال قد حرم المقدسيين وغيرهم من دخول المسجد الأقصى في الأسابيع الأربعة الماضية، بحجة الأعياد اليهودية التي كان فيها الأقصى حزينا.



وأشار صبري إلى أنه على الفلسطينيين أن ينفروا للأقصى، وأن يعمروه ويرابطوا فيه، سواء من أهل القدس أو من خارجها، مطالبا كل أهل فلسطين بشد الرحال للأقصى.



وأكد عكرمة صبري أن إعمار المسجد الأقصى والرباط فيه، هي الخطوة الأولى في الرد على انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم بحق المسجد الأقصى، واقتحاماتهم اليومية المتكررة.



ووصلت الى المسجد الأقصى اليوم قوافل جديدة من قوافل الأقصى قادمة من مدن متفرقة في الداخل الفلسطيني المحتل، وتقل مئات المواطنين من أهالي الأراضي المحتلة عام 48م، لأداء صلاة الجمعة في المسجد واعماره بالمصلين.



وسبق أن دعت جمعية قوافل الأقصى أهالي الداخل للمشاركة في رحلة الصلاة في المسجد والمبيت في القدس.



ودعا نشطاء مقدسيون ومؤسسات مقدسية للحشد وأداء صلاة الجمعة اليوم في ساحات المسجد الأقصى، بعد انتهاء الإغلاق الشامل للقدس والذي استمر شهرًا كاملا.



ونشر عدد من النشطاء دعوات للنفير لحماية الأقصى، والرد على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد ومرابطيه.

