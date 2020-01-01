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اصابة 5 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 23 أكتوبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 5 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية /سما/

اصيب 5 شبان برصاص الاحتلال المعدني خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة قدوميم.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى وقوع 5 اصابات اثنتان منها في الراس والظهر نقلتا الى المستشفيات لتلقي العلاج وعولجت باقي الاصابات ميدانيا.

واكد شتيوي ان جنود احتلال من وحدات خاصة خرجوا من كمين نصبوه في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان لكن تم كشفه من قبل الاهالي قبل ان يقتحم ما يقارب 100 جندي البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت باتجاه ممتلكات المواطنين وسياراتهم مما ادى الى تحطيم زجاج سيارتين اضافة الى استهداف المنازل بقنابل الغاز.

واشار شتيوي الى ان البلدة شهدت في الاونة الاخيرة تحركات ليلية لجنود الاحتلال ولطائراته المسيرة التي يستخدمها للتصوير الجوي بهدف مراقبة تحركات الشبان خاصة في محيط مسجد عمر بن الخطاب الذي تنطلق منه المسيرة ،موضحا ان ما جرى اليوم من اقتحام كبيرة للبلدة هو محصلة اشهر من التخطيط لنصب كمائن بهدف اعتقال الشبان لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك.

وبين شتيوي ان المسيرة التي انطلقت منذ 10 سنوات ستستمر رغم اشكال القمع التي طالت المئات من المواطنين بين جرحى واسرى حتى تحقيق كامل اهدافها.

#اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #استيطان #مسيرة كفر قدوم

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