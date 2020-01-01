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خلال اتصال هاتفي ..الرئيس يشيد بمواقف بابا الفاتيكان الرافضه للمشاريع المخالفة للقانون الدولي

الجمعة 23 أكتوبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اتصال هاتفي ..الرئيس يشيد بمواقف بابا الفاتيكان الرافضه للمشاريع المخالفة للقانون الدولي



رام الله / سما /

 جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات المميزة بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها، بما يخدم الجانبين والسلام والمحبة في المنطقة والعالم.

وأعرب الرئيس عن شكره للبابا فرانسيس، مثمنا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.

وأكد سيادته تمسكنا بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد الفوري للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

ودعا الرئيس البابا فرانسيس للعمل سويا، من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد البابا فرانسيس توافقه مع ما تم تبادله من حديث مع الرئيس محمود عباس، حول أهمية السلام والحوار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم.

واكد قداسة البابا مواقف الفاتيكان الثابتة تجاه تحقيق السلام في الارض المقدسة، والعالم اجمع.

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