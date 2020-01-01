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وزيرة الصحة : 4 وفيات 354 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و609 حالات تعاف

الجمعة 23 أكتوبر 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 4 وفيات 354 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و609 حالات تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 4 وفيات، و354 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و609 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الجمعة، إن الوفيات الجديدة هي لمواطن (55 عاما) من بيت دجن بمحافظة نابلس، ومواطن (58 عاما) من منطقة فصايل بمحافظة أريحا والأغوار، ومواطنة (82 عاما) من السموع بمحافظة الخليل، إضافة لمواطن (62 عاما) من غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (55)، نابلس (82)، بيت لحم (46)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (41)، جنين (32)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (18)، طولكرم (37)، طوباس (2)، قطاع غزة (96)، ضواحي القدس (19)، مدينة القدس (68).

وفيما يتعلق بحالات التعافي، أوضحت أنها توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (14)، جنين (65)، قلقيلية (17)، نابلس (8)، طوباس (13)، سلفيت (8)، طولكرم (93)، غزة (88) القدس (48)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #فلسطين

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