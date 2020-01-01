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أزلنا عقبة الأنفاق الحدودية

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء

الجمعة 23 أكتوبر 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن "إسرائيل" بعثت برسالة عبر الوسطاء إلى حركة حماس فيما يتعلق بالتوتر المتصاعد مؤخرًا.

وجاء في الرسالة وفق ما أفادت القناة العبرية، بأن عدم احتواء التوتر المتصاعد سيجر القطاع إلى جولة جديدة من القتال.

هذا وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة مواقع وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة.

في سياق متصل نقلت القناة العبرية عن مسؤول كبير في فرقة غزة قوله : يمكننا بحذر القول أننا أزلنا عقبة الأنفاق الحدودية، لكن لن أقول أن التهديد انخفض إلى الصفر.

موضحا  أن التنظيمات ستستمر في استخدامها داخل القطاع، عندما يدخل الجيش غزة وهذه مسألة وقت فقط.

وقال ان القوات ستجد نفسها تقاتل في منطقة مليئة بالعوائق تحت الأرض، سوف يستخدمون الأنفاق لمفاجأتنا والتحرك ونقل الأسلحة وغيرها.

#اسرائيل #جيش الاحتلال #انفاق #حماس #غزة

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