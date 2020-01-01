حماس : القصف على غزة يهدف إلى كسر إرادة النضال

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، "إن القصف الاسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم، استمرار للعدوان الذي لا يتوقف على شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأكد قاسم في تصريحات صحفية، أن العدوان المتواصل والممتد على غزة يهدف إلى كسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني ووقف كفاحهم لانتزاع حقوقهم المشروع لكنه سيفشل، مضيفًا "شعبنا سيظل يناضل حتى تحقيق اهدافه بالحرية والعودة".

وبين قاسم أن مساعي التطبيع من بعض الأطراف العربية تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على شعبنا وارتكاب مزيد من الجرائم، لافتًا إلى الاستيطان متصاعد في الضفة وتهجير للسكان في القدس وانتهاكات للمقدسات وحصار على قطاع غزة مستمر.