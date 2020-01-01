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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين

الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، 10 مواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن الاحتلال اعتقل محمد القربي، وخليل القربي، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

ومن بلدة العيساوية شمال القدس، اعتقلت القوات 5 مواطنين، وأفادت مصادر محلية بالبلدة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقل كل من: يوسف بلال أبو الحمص، وسامي صلاح داري، ويزن عمران عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، وناصر محمد أبو ريالة، من منازلهم.

ومن جنين، اعتقلت القوات مواطنين من مدينة جنين وثالث من بلدة اليامون.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت حيي خروبة ومراح سعد واعتقلت الأسير المحرر الشاب أشرف ناصر طحاينة، ومحمد رشدي الجمل، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، وفي بلدة اليامون غرباً واعتقلت المواطن أحمد أمين نواهضة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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