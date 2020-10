ترامب ينسحب من مقابلة تلفزيونية اعتراضا على "تحيز" محاورته (فيديو)

نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس تهديده ونشر تسجيلا من مقابلة أجرتها معه قناة "سي بي أس"، حيث انسحب غاضبا قبل انتهاء المقابلة بسبب ما اعتبره تحيزا ضده من قبل محاورته.

وقال ترامب على "تويتر" إنه يريد أن يستبق عرض الشبكة للمقابلة عبر برنامج "60 دقيقة" الأحد كي يكشف "تحيز وكراهية ووقاحة" الصحافية ليزلي ستال التي حاورته.

وبما يتعارض مع الاتفاق المبرم بين الشبكة والبيت الأبيض، نشرت صفحة ترامب على "فيسبوك" تسجيل المقابلة، ويلاحظ خلالها إحباط الرئيس من نبرة الأسئلة.

Raw footage: Trump walks out of interview after complaining that Lesley Stahl's questions were too tough for him pic.twitter.com/5MplZffcF4