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المناظرة الأخيرة.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن

الجمعة 23 أكتوبر 2020 06:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المناظرة الأخيرة.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن



أتلانتا/سما/

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن في المناظرة الأخيرة بينهما، بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، وذلك قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشهدت المناظرة الأولى التي جرت بينهما في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي فوضى ومشادات كلامية، وكان من المقرر إجراء 3 مناظرات بينهما لكن تم إلغاء المناظرة الثانية التي كان موعدها في 15 أكتوبر/ تشرين الجاري، إثر جدل حول قرار لجنة المناظرات بتنظيمها افتراضيا بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا.

ونعرض لكم فيما يلي أبرز التطورات والتصريحات الخاصة بالمناظرة الأخيرة:

عناوين القضايا المطروحة للنقاش في المناظرة: مواجهة فيروس كورونا المستجد، الأسر الأمريكية، العرق في أمريكا، التغير المناخي، الأمن القومي، القيادة.

لجنة المناظرات الرئاسية: قطع ميكروفون المرشح الذي لا يكون دوره في الكلام
رئيس لجنة المناظرات فرانك فهرنكوف لـCNN: حملتا المرشحين وافقتا على إزالة الزجاج العازل بين ترامب وبايدن
بدء المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن الساعة الواحدة صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش
ترامب في المناظرة الأخيرة: نحارب فيروس كورونا بقوة واللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع
بايدن: 220 ألف أمريكي ماتوا بسبب كورونا وأي شخص لم يتحمل هذه المسؤولية لا يجب أن يظل رئيسا
ترامب: لا يمكننا حبس أنفسنا في قبو مثلما يفعل بايدن والاختباء من فيروس كورونا
ترامب: انتشار كورونا ليس خطأ مني أو من بايدن بل من الصين .
ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال اسابيع 
ترامب: عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد وسيكون لدينا اكثر من مئة مليون جرعة

ترامب: ليس بمقدورنا اغلاق البلاد مجددا وبايدن كان ضد قراري اغلاق الحدود أمام الصينيين
بادين :آلاف الوفيات والاصابات يوميا نتيجة كورونا
بايدن: الرئيس ترامب حتى الآن ليس عنده خطة لمكافحة فيروس كورونا
بايدن: نحن لم نتعلم أن نتعايش مع كورونا كما يقول ترامب ولكننا نموت بسبب الوباء
بايدن: ترامب علم بمدى خطوة فيروس كورونا في يناير ورغم ذلك لم يخبر الشعب الأميركي بهذا
بايدن: أي دولة تتدخل في الانتخابات ستدفع الثمن إذا أصبحت رئيسا سواء كانت روسيا أو الصين أو إيران
 ترامب: بايدن حصل على 3,5 مليون دولار من روسيا ولا يوجد من هو أكثر صرامة مني ازاء روسيا
بايدن: انا لم أخذ فلسا واحدا من اي دولة اجنبية انت لديك حساب في الصين انا لم اخفي حساباتي انت اخفيتها.
بايدن: على ترامب أن يكشف عن سجلاته الضريبية وهو حصل على اموال من الصين.
ترامب : الصين دفعو لنا المليارات
ترامب: محاميي يعمل حاليا على إعداد السجلات الضريبية وأنا دفعت ملايين الدولارات كضرائب.
 بايدن: اذا اصبحت رئيسا سأرغم الصين على العمل وفقا للقانون الدولي وليس كما فعل ترامب

 بايدن: ترامب يريد أن يجعل المناظرة حول عائلتي وعائلته ولكن الأمر يجب أن يكون عن معاناة العائلة الأميركية
بايدن: ترامب يمنح الشرعية للنظام في كوريا الشمالية وزعيمها "البلطجي"
 ترامب: اوباما اعتبر كوريا الشمالية تحديا كبيرا ولكن زعيمها أصبح تربطه بي علاقة جيدة ولن يفكر في عمل عدائي

ترامب: أنا أريد نظاما صحيا عظيما للأميركيين وليس نظام "أوباما كير" الذي لا يناسب الاميركيين
ترامب: هو (بايدن) في السياسة له 47 سنة ولم يفعلو شئ في الصحة وانا لي 4 سنوات فقط هو يتحدث لسنوات ولسنوات ولم يفعل شي يريدون عمل نظام  صحي اشتراكي
بايدن: إدارة ترامب قامت بفصل المهاجرين عن أبنائهم وليس المهربون هم من فعلوا هذاوهناك 500 الف طفل لا يعرفون آبائهم 
ترامب: إدارة أوباما اتخذت سياسات خاطئة بالنسبة للهجرة لم يفعلو شي لمدة 8 سنوات ما عدا بناء اقفاص لسجن اطفال فيها.
ترمب :باستثناء ابراهام لينكولن لن يكون هناك من قد ساعد الامريكيين من اصل أفريقي  اكثر مني أما انت فقد زججت بهم في السجن 
ترامب: لقد ترشحت للرئاسة بسبب فشل إدارتكما أنت وأوباما
ترامب: اذا تم انتخابي سوف تزدهر اسواق الاسهم
بايدن: قضية التغير المناخي تهدد البشرية بأسرها
ترامب: أنا لن أدمر الاقتصاد الأميركي من أجل اتفاق باريس للمناخ الذي لم يكن منصفا للولايات المتحدة

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