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طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

الجمعة 23 أكتوبر 2020 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...



غزة /سما/

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على أهداف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا  للمقاومة يتبع لـ" كتائب القسام" شمال غرب النصيرات وسط القطاع، كما قصفت الطائرات الحربية هدفا اخر في منطقة العمور بين رفح وخانيونس جنوب القطاع.

وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي عاود قصف شرق خانيونس بصاروخ واحد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن مقاتلات حربية ومروحيات تابعة للجيش قصفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس، ردا على اطلاق الصواريخ في وقت سابق.

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ومساء الخميس، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، بأن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأشارت المصادر الاسرائليية، الى أنه تم سماع 4 انفجارات متتالية بعد اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية،حيث تم اعتراض احدهما من قبل منظومة القبة الحديدية.

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