رابط .. موقع موريباك يوضح بشأن نتائج كونكور و ابريف 2020 في موريتانيا

نواشكوط / سما

أصدر موريباك (Mauritanie BAC Résultats 2020)، يوم الجمعة، توضيحا مهما بشأن موعد نتائج مسابقة كونكور أو كنكور دخول سنة أولى إعدادية ومسابقة (بريفة) ختم الدروس الإعدادية.

وأكدت موريباك في بيان مقتضب عبر فيسبوك عدم وجود أخبار جديدة عن نتائج مسابقة كنكور أو بريفة "ابريف"، لافتة إلى أن هناك الكثير من الشائعات والترقب، لكن لا يوجد إعلان رسمي من الوزارة.

وأشارت صفحة موريباك إلى أن العديد من الرسائل تصلها من الطلاب بغرض السؤال والتنبؤ، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها ستعلن التفاصيل عبر الموقع حينما يصلها الخبر المؤكد حول نتائج المسابقات.

نتائج موريباك 2020

ويقدم موقع موريباك، للرأي العام في موريتانيا، توضيحات ضرورية في ضوء الأحداث الأخيرة التي واكبت إعلان نتائج البكالوريا، مبينة أنها تعمل لتوصيل النتائج للموريتانيين بسهولة وسرعة.

وذكر المصدر ذاته أن تسمية موريباك جاءت من بكالوريا، مستدركة : "لكن أضفنا بقية المسابقات استجابة لرغبة الزوار، وما زالت تصلنا طلبات لإضافة نتائج مسابقات وطنية أخرى ونفكر بالاستجابة لها".

وأفادت موريباك بأنها لا تضمن أن تكون أول من ينشر نتائج المسابقات الوطنية في موريتانيا، لأن ذلك ليس هدفها، إنما ما تضمنه نشر النتائج الرسمية دون أي تعديل والإطلاع عليها بسهولة ويسر.

وشددت موريباك على التزامها بالقوانين خصوصا المرتبطة بالجرائم السيبرانية، مجددة التأكيد على أنها مسؤولة عما تقوم بنشره "لذلك لن نقوم نهائيا بتسريب النتائج أو نشر تلك المسربة". وفقا لها.