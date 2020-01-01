اصابة عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاحمد ومجدلاني بفيروس كورونا

رام الله /سما/

ذكرت وكالة "لأناضول" التركية نقلا عن مصدر مسؤول في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تأكيده إصابة اثنين من أعضاء اللجنة بفيروس كورونا.

وفي السياق، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إصابته وعضو تنفيذية المنظمة أحمد مجدلاني بفيروس كورونا.

وقال الأحمد في تصريحات صحفية: "تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس".

وأضاف:: "لا أشعر بأي أعراض للفيروس وإصابتي بكورونا تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الطبيب".

والاحد 11 اكتوبر من الشهر الحالي ، أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، إصابة رئيسة الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بفيروس "كورونا"، وذلك بعد ايام قليلة من اصابة امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة د. صائب عريقات والذي اعلن عن اصابته بالفيروس يوم الخميس 8 اكتوبر.