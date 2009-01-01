  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة في فرنسا

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة في فرنسا



وكالات

وجه القضاء الفرنسي اليوم الخميس تهمة اغتصاب خامسة لطارق رمضان، المفكر الإسلامي السويسري وحفيد مؤسس تنظيم "الإخوان المسلمين" حسن البنا.

وقالت صحيفة "لوموند" إن لائحة الاتهام هذه طلبها مكتب المدعي العام في باريس ربيع 2018، لكن القضاة علقوا قرارهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.

وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013 و2014، والضحية المفترضة فيها هي السيدة مونية ربوج، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن محامي رمضان.

وأوضحت هيئة دفاع رمضان أن التحقيق الجاري منذ سنتين "لا يتضمن أي عنصر جديد"، وأن الأمر يتعلق بـ"لائحة اتهام رسمية للتمكن من تنظيم المواجهة بين رمضان وضحيته المفترضة قريبا".

واتهم رمضان في فبراير 2018 بفرنسا بـ"الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع ضعيف"، وتقول المدعيتان هندة عياري وكريستال إن الحادثتين وقعتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون.

واتهم رمضان رسميا في 14 فبراير الماضي باغتصاب امرأتين أخريين في 2015 و2016.

#القضاء الفرنسي #طارق رمضان #حسن البنا #الاخوان المسلمين #لوموند #فرانس برس

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة

"سأقتل على أيدي هؤلاء".. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله بن سلمان عن خطر التطبيع مع إسرائيل

"حقوقية" إسرائيلية وعضو كنسيت: صائب عريقات فلسطيني.. إذاً ليس من البشر..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

دحلان يعلق على إصابة عريقات بكورونا

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترض احدهما

87

من 1920 حتى… “التطبيع”.. يديعوت تتساءل: هل تتجه الثورة الفلسطينية الحديثة إلى صدام شديد مع إسرائيل؟

طائرة

معاريف: كيف تفرغ إسرائيل "سلة التطبيع" من "شوائب" إيران و"إف35" و”العجوز الفلسطيني”؟

الداخلية تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بقطاع غزة

فتح تكشف خطواتها المقبلة بشأن المصالحة الفلسطينية.. والأمم المتحدة مستعدة لانجاح الحوار الوطني