ارتفاع الوفيات وتراجع انتشار الوباء... 28 وفاة و907 إصابات بكورونا في إسرائيل خلال 22 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الخميس، أن عدد مرضى الكورونا في إسرائيل ارتفع إلى 308166 مريضاً حتى الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس، فيما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 2319 حالة وفاة مع تسجيل 28 وفاة جديدة وتسجيل 907 إصابات بالفيروس خلال 22 ساعة تقريباً من الساعة التاسعة إلا الربع من مساء الأربعاء، حتى السادسة والنصف مساء الخميس، في انخفاض واضح لعدد الإصابات.

وقالت الوزارة: "إن من مجمل الإصابات هناك 580 وصفت حالتهم بالخطيرة بينهم 227 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 285411 مصاباً". وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حاليًا 17869 إصابة.

وتشير هذه المعطيات إلى تواصل التراجع بالإصابات النشطة والحالات الخطيرة، بينما واصلت وفيات كورونا بالارتفاع.

ومنذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس، سجلت 215 إصابة جديدة بكورونا، وانخفض عدد الإصابات النشطة إلى 17869 بعد أن كان العدد مطلع تشرين الأول 68 ألفاً.