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273 وفاة و6584 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية منذ بدء انتشار فيروس كورونا

الخميس 22 أكتوبر 2020 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
273 وفاة و6584 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية منذ بدء انتشار فيروس كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 273 وفاة (1 بولندا)، و6584 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة اليوم الخميس، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن إحسان أبو بكر (56 عاما)، فيما سجلت 3 إصابات سابقة.

كما أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة، وعدم تسجيل أية إصابة ليبقى العدد 4033 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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