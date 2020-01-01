التعليم بغزة: استئناف الدوام الوجاهي الجزئي لطلبة التعليم العالي

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء الخميس، استئناف الدوام الوجاهي الجزئي لطلبة مؤسسات التعليم العالي لفئات (السنة الأولى، المساقات العملية، الدراسات العليا) ابتداءً من يوم الأحد 25 أكتوبر.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه يستثنى من هذا القرار الطلبة والمؤسسات التعليمية في المناطق المصنفة حمراء.

وأكدوا أن القرار مرفق ببروتوكول صحي، سيتم تعميمه على كافة مؤسسات التعليم العالي، فيما ستعمل لجنة خاصة على مراقبة تنفيذه.

وحثت الطلبة على عدم الذهاب والإياب إلى مؤسسات التعليم العالي بواسطة الحافلات ووسائل النقل الجماعية.





