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68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

الخميس 22 أكتوبر 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين



القدس المحتلة / سما /

 أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس مساء الخميس، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وأمس في مدينة القدس.

وقال الجبريني في بيان صحافي، "إنه تم تسجيل 40 إصابة اليوم، و28 أصابة أمس، مع تعافي 48 حالة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الفاعلة إلى 458 إصابة.

وأوضح الطبيب المقدسي، أن عدد الفحوصات لا زال قليلاً رغم حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء وما يحملانه من أمراض موسمية، مشجعاً المواطنين المقدسيين خصوصاً من تظهر عليه أعراض الإقبال على إجراء الفحوصات تحت شعار (فحصك دليل وعيك وصحتك).

وأكد الطبيب المقدسي الجبريني أن الكورونا لا زالت موجودة، وحرصاً على عدم انتشارها مجدداً "يجدر بنا مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة الشخصية".

#القدس #فيروس كورونا

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