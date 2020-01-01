الاردن: تسجيل 38 وفاة و2818 إصابة جديدة بكورونا

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 2821 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46441، إضافة إلى تسجيل 38 حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 481.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على 2818 حالة محليّة، منها 1886 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و293 حالة في محافظة الزرقاء، و268 حالة في محافظة إربد، منها 33 حالة في الرمثا، و133 حالة في محافظة البلقاء، و61 حالة في محافظة العقبة، و37 حالة في محافظة معان، منهم 10 حالات في البترا، و35 حالة في محافظة عجلون، و32 حالة في محافظة المفرق، و28 حالة في محافظة الكرك، و23 حالة في محافظة مأدبا، و17 حالة في محافظة الطفيلة، و5 حالات في محافظة جرش.

كما سجلت 3 حالات خارجيّة، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 103 حالات، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1110 حالات، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت إلى تسجيل 117 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 23115 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1666169 فحصاً.