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واشنطن تتعهد رسميا بضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المجال العسكري

الخميس 22 أكتوبر 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تتعهد رسميا بضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المجال العسكري



وكالات

وقع وزيرالدفاع الأمريكي مارك اسبر مع وزير الجيش  الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، على إعلان تتعهد واشنطن بموجبه بضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المجال العسكري، وفق إعلام عبري.

وقال موقع "واللا" العبري إن بيني غانتس الذي يزور واشنطن حاليا، وقع مع نظيره الأمريكي مارك إسبر على الإعلان.

فيما قالت قناة "كان" الرسمية إن توقيع إعلان ضمان التفوق النوعي لإسرائيل، يأتي على خلفية سعي واشنطن لبيع مقاتلات f35 إلى الإمارات.

وخلال التوقيع قال غانتس: "دخلنا في عصر التطبيع بالشرق الأوسط الذي يمكنه أن يساعد في مواجهة العدوانية الإيرانية بالمنطقة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "مع الولايات المتحدة وصداقاتنا القديمة والجديدة، سوف نضمن تعاونا مثمرا".

وسبق أن أبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من أن يؤدي بيع واشنطن الـ "إف 35" للإمارات إلى تضرر التفوق النوعي الإسرائيلي بالمنطقة.

واشترت إسرائيل في 2016، 50 مقاتلة "إف 35" من الولايات المتحدة، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في منتصف الشهر الماضي بواشنطن على "اتفاق سلام" برعاية أمريكية، ووقع البلدان لاحقا على سلسلة اتفاقات في مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة، فضلا عن اتفاق إعفاء متبادل من التأشيرات.

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