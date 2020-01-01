  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعلام: دول عربية تنتظر الانتخابات الأمريكية لحسم موقفها بشأن التطبيع مع إسرائيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام: دول عربية تنتظر الانتخابات الأمريكية لحسم موقفها بشأن التطبيع مع إسرائيل



وكالات

أفاد موقع Axios الإخباري الأمريكي، بأن عدة دول عربية تتريث قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في اتخاذ قرار بشأن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل من عدمه.

وأكد الموقع في تقرير بقلم الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى الاستفادة من الزحف الناجم عن إبرام الإمارات والبحرين اتفاق السلام مع إسرائيل ودفع مزيد من الدول العربية إلى الحذو حذوهما قبيل الانتخابات.


وأشار الموقع إلى أن إدارة ترامب ترغب على الأقل في دفع السودان إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وإطلاق عملية التطبيع.

ولفت التقرير إلى أن الموقف الرسمي للسعودية يكمن حتى الآن في التركيز على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن إذا فاز ترامب في الانتخابات فمن المتوقع أن يصبح انضمام الرياض إلى "اتفاق أبراهام" إحدى أولويات فترته الرئاسية الثانية.

وذكر التقرير أن موقف المغرب إزاء التطبيع المحتمل يتوقف بشكل أكبر على نتائج الانتخابات الأمريكية، موضحا أن ترامب، في حال فوزه، سيحاول ربط التطبيع بين الرباط وتل أبيب باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فيما لن يوافق منافسه الديمقراطي جو بايدن على مثل هذه الصفقة على ما يبدو، ما يخفض فرص التطبيع بين المغرب وإسرائيل في حال خسارة ترامب.

أما بخصوص سلطنة عمان، فلا يريد السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، حسب التقرير، الاستعجال في هذه المسألة في الظروف الحالية.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين اعتبارهم أن عمان ستتخذ قرارا بشأن التطبيع المحتمل بناء على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تسعى لدفع قطر إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، لكن الخلاف الخليجي المستمر يزيد المسألة تعقيدا.

وقال مسؤولون أمريكيون، حسب التقرير، إنهم تأكدوا من أن عملية تطبيع إسرائيل مع الإمارات والبحرين جارية على قدم وساق، ويشعرون حاليا بأن الأمور تتطور في الاتجاه الصحيح وتراجعت الحاجة إلى إشرافهم على العملية.

#موقع أمريكي #الانتخابات الأمريكية #التطبيع مع اسرائيل #باراك رافيد #دونالد ترامب #الامارات #البحرين #السودان #السعودية #المفاوضات #الفلسطينيين #جو بايدن #اتفاق أبراهام #الرباط #تل أبيب #واشنطن #الصحراء الغربية #المغرب #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس

ملخص أهداف مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

الداخلية تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بقطاع غزة

"سأقتل على أيدي هؤلاء".. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله بن سلمان عن خطر التطبيع مع إسرائيل

فتح تكشف خطواتها المقبلة بشأن المصالحة الفلسطينية.. والأمم المتحدة مستعدة لانجاح الحوار الوطني

1

تعليم غزة يقرر استئناف العملية التعليمية لطلبة الصفوف من "7-11" بدءاً من الاثنين المقبل

عريقات

"حقوقية" إسرائيلية وعضو كنسيت: صائب عريقات فلسطيني.. إذاً ليس من البشر..!