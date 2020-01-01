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الاوقاف تصدر تنويها بخصوص مساجد البريج والشيخ رضوان وبيت حانون والتركمان

الخميس 22 أكتوبر 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف تصدر تنويها بخصوص مساجد البريج والشيخ رضوان وبيت حانون والتركمان



غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الخميس، إغلاق جميع المساجد في البريج بالمحافظة الوسطى وعددًا من مساجد منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، واستمرار إغلاق جميع المساجد في مدينة بيت حانون شمال القطاع ومنطقة التركمان بالشجاعية شرق غزة

وقالت الأوقاف، إن هذا القرار يأتي بعد التواصل مع جهات الاختصاص في خلية الأزمة التي قررت أن المناطق المذكورة تُصنف ضمن المناطق الحمراء بسبب زيادة عدد الإصابات فيها بوباء كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا القرار يسري اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة الموافق 23 / 10 / 2020م وحتى إشعار آخر.

وأوضحت أن المساجد التي تقرر إغلاقها في منطقة الشيخ رضوان هي: "التقوي، سعيد صيام، النور المحمدي، الراشد، الشهيد هشام حمد، شهداء الرضوان، الاسراء، الإيمان".

ودعت الوزارة جميع المواطنين في المناطق المذكورة إلى الالتزام بالقرار حفاظًا على سلامتهم من وباء كورونا.

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