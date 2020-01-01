  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يوقع مع نظيره الأميركي إعلانا لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة

الخميس 22 أكتوبر 2020 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوقع مع نظيره الأميركي إعلانا لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة



القدس المحتلة / سما /

وقع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، على إعلان مشترك مع نظيرة الأميركي، مارك أسبر، يؤكد "الالتزام الإستراتيجي" للولايات المتحدة، بالحفاظ على التفوق العسكري ​​لإسرائيل في الشرق الأوسط على مدى العقود المقبلة.

وقال غانتس في ختام لقائه بوزير الدفاع الأميركي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلي، إنه "في الأسابيع الأخيرة، أجرينا مناقشات مهمة تضمن التزام إسرائيل بالحفاظ على تفوقها الأمني".

وأضاف " "نحن ندخل حقبة تطبيع في الشرق الأوسط يمكن أن تساعد في مواجهة العدوان الإيراني في المنطقة، وسنعمل مع الولايات المتحدة وصداقاتنا القديمة والجديدة ، على تعاون مثمر". وتابع "أود أن أشكر الإدارة الأميركية وخصوصا صديقي وزير الدفاع الذي عمل معي على دفع هذه المبادرة قدما".

ويسعى غانتس إلى إقناع المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية وشركات صناعات حربية بتمويل صفقة عملاقة لأسلحة تريد إسرائيل شرائها من خلال استخدام المساعدات الأمنية الأميركية السنوية لها، إلى جانب مداولات حول قضايا أمنية إقليمية. وزار غانتس واشنطن على الخلفية نفسها والتقى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في 22 أيلول/سبتمبر الماضي.

ويتوقع أن يطلب غانتس من المسؤولين الأميركيين "إبداء تفهم والقيام بتنسيقات في الميزانية من أجل الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، في أعقاب الفجوات في الميزانية (الإسرائيلية) التي تضع مصاعب أمام تنفيذ الصفقة" وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس.

ورغم أن إسرائيل تحصل على مساعدات أميركية، بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا، من أجل شراء أسلحة وطائرات حربية ومعدات عسكرية، إلا أن هذا المبلغ لا يغطي بشكل كامل الصفقة التي تسعى إسرائيل إلى تنفيذها. فهذه المساعدات الأميركية مرهونة حتى العام 2025، بعدما استخدمتها إسرائيل من أجل الحصول على قرض لشراء سربيْ طائرات من طراز F35، في العام 2014.

والصفقة التي يسعى غانتس إلى تحقيقها تشمل مروحيات شحن ونقل جند كبيرة، طائرات مقاتلة، طائرات تزويد وقود في الجو وذخيرة متطورة ومتنوعة، إضافة إلى مروحية عملاقة من طراز V-22 من صنع شركة بوينغ.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #مارك اسبر #الجيش الامريكي #الولايات المتحدة #الاسلحة الامريكية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة

الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملخص أهداف مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2020

9 حقائق مثيرة عن حراس ملكة بريطانيا.. "ممنوع الذهاب للحمام و ممنوع الضحك"

الأخبار الرئيسية

الداخلية تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بقطاع غزة

"سأقتل على أيدي هؤلاء".. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله بن سلمان عن خطر التطبيع مع إسرائيل

فتح تكشف خطواتها المقبلة بشأن المصالحة الفلسطينية.. والأمم المتحدة مستعدة لانجاح الحوار الوطني

1

تعليم غزة يقرر استئناف العملية التعليمية لطلبة الصفوف من "7-11" بدءاً من الاثنين المقبل

عريقات

"حقوقية" إسرائيلية وعضو كنسيت: صائب عريقات فلسطيني.. إذاً ليس من البشر..!