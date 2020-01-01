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"سأقتل على أيدي هؤلاء".. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله بن سلمان عن خطر التطبيع مع إسرائيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سأقتل على أيدي هؤلاء".. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله بن سلمان عن خطر التطبيع مع إسرائيل



وكالات

قال الملياردير الإسرائيلي الأمريكي حاييم سابان، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض الانضمام إلى البحرين والإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لأن هذه الخطوة ستعرضه للقتل.


ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن بن سلمان تطرق لموضوع التطبيع أثناء لقاء جمعه بالملياردير الإسرائيلي سابان الذي كشف تفاصيل هذا اللقاء خلال حملة على الإنترنت أقيمت الأربعاء لمرشحي الحزب للرئاسة الأمريكية جو بايدن وكامالا هاريس في ولاية فلوريدا.

وأشار سابان إلى أن ولي العهد السعودي أخبره بأنه لا يمكن أن ينضم إلى البحرين والإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأن القيام بذلك سيؤدي إلى "قتله على يد إيران وقطر وشعبي (الشعب السعودي)".

ولم تكشف "هآرتس" عن تاريخ اللقاء أو المناسبة التي جمعت بين سابان وبن سلمان.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت أفادت بأن العائلة المالكة السعودية منقسمة حول "احتضان محتمل" لإسرائيل، مشيرة إلى أن الملك وولي عهده على خلاف حول ما إذا كان ينبغي تسهيل العلاقات معها.

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