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"سناب شات" يضيف ميزة تساعدك على انتقاء طعامك بشكل صحي وأفضل

الخميس 22 أكتوبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سناب شات" يضيف ميزة تساعدك على انتقاء طعامك بشكل صحي وأفضل



وكالات

طرح تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي ميزة تساعد على انتقاء الأطعمة المفيدة للصحة.

وأصبح في إمكان مستخدمي التطبيق، الآن، تشغيل كاميرا هاتفهم الذكي، من أجل إجراء مسح على الرمز الشريطي الموجود على الأطعمة لكي يبين لهم الفوائد الغذائية والصحية، وكذلك ملاحظات خاصة بتذوق طعمه، بحسب موقع "إنغادغيت".

وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الرمز الشريطي للمنتج الغذائي، سيعرض "سناب شات" بعض التفاصيل الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تحليل الفوائد "الصحية" النسبية (كالتي يوفرها تطبيق التغذية "يوكا").

وتأتي قدرات "الفحص" في تطبيق "سناب شات" بواسطة كاميرا الهاتف الذكي، ضمن جزء من سعي الشركة لجعل كاميرتها أكثر فائدة، وذلك لأن منصتها مبنية على الواقع المعزز.

#سناب شات #مواقع التواصل الاجتماعي #الصحة #تطبيق #موقع إنغادغيت #الهاتف الذكي #يوكا

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