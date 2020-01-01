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إعلام: سياسي لبناني بارز لعب دورا سريا كبيرا في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام: سياسي لبناني بارز لعب دورا سريا كبيرا في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل



وكالات

كشف مصدر أمني إسرائيلي أن سياسيا بارزيا لعب دوراً سرياً كبيراً في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

ونقلت هيئة البث الرسمية في نسختها العربية "مكان"، اليوم الخميس، عن المصدر الذي وصفته بـ"الكبير" قوله إن جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس ميشال عون عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم.
وقال المصدر إن "باسيل تعهد بالحصول على موافقة حزب الله، وعمل مع الجانب الأمريكي على إبقاء الملف بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتابع الموضوع مع الأمريكيين عبر وسطاء في واشنطن".

واختتمت إسرائيل ولبنان في 14 من الشهر الجاري جولة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، جنوبي لبنان، واتفق الجانبان على استئناف جولة ثانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويدور الحديث عن خلاف بين البلدين حول منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، الأمر الذي تسبب في عدم قيام شركات الطاقة العالمية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

وعلى مدى نحو 10 أعوام حاولت الولايات المتحدة والأمم المتحدة التوسط بين إسرائيل ولبنان لبدء مفاوضات تقود إلى حل الخلاف.

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