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تعليم غزة يقرر استئناف العملية التعليمية لطلبة الصفوف من "7-11" بدءاً من الاثنين المقبل

الخميس 22 أكتوبر 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة يقرر استئناف العملية التعليمية لطلبة الصفوف من "7-11" بدءاً من الاثنين المقبل



غزة / سما /

أصدرت وزارة التربية والتعليم في غزة، الخميس، بيان صحفي بشأن استئناف إستئناف الدراسة في مدارس القطاع، والتي من المقرر أن تكون يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة، وفق البيان، إنه في ضوء تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس، وتنفيذاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومية، تقرر إستئناف الدراسة في المدارس التي تضم الصفوف من "7-11".

وأضافت: "بدء دوام الهيئات التدريسية من يوم السبت الموافق 24/10/2020 دوام طلبة الصفوف من "7-11" بدءاً من يوم الاثنين الموافق  26/10/2020".

وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس المصنفة حمراء ستبقى مغلقة.



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