ملخص هدف مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

الرياض / سما

خطف الأهلي فوزا شاقا أمام منافسه الوحدة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في الأسبوع الثاني من الدوري السعودي.

ويدين الأهلي بفوزه على الوحدة للاعبه ألكسندرو ميترينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والسبعين من زمن اللقاء، فيما فشل الخصم في الوصول إلى الشباك طيلة 90 دقيقة.

وشهدت الجولة الثاني من الدوري السعودي مفاجآت جديدة، إذ أجبر أبها منافسه الهلال على التعادل الإيجابي بهدف لهدف، فيما ما زال التعاون يلعب مع النصر حاليا في مدينة الملك عبدالله.

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ويعد الوحدة خصما عنيدا خصوصا حينما يلتقي الأهلي، خصوصا إذ علمنا أن اللقاء الأخير الذي جرى بينهما في مسابقة الدوري إنتهى لصالحه بهدفين نظيفين للاعبين يوسف نياكات ولويس غوستافو.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام الهلال الثاني، بينما بقي الوحدة في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.