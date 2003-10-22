8 أسرى يدخلون أعواما جديدة

رام الله /سما/

دخل مجموعة من الأسرى، اليوم، اعواماً جديدة خلف القضبان وهم : الأسير رياض سليمان مرشود من مخيم بلاطة، دخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن لمدة 28 عاماً .

الأسير رامي سليمان عبد الله أبو مصطفى (41 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2002م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً .

الأسير سامي سليمان إبراهيم جرادات (52 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي ،وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 23 مرة إضافة إلى 27 عاماً.

الأسير أحمد جبريل حسن زين (37 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثامن عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2003، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً .

الأسير سهيل محمد يوسف شقيرات (37 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه الرابع عشر على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2007م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير محمد سالم عبد البدن (37 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثالث عشر على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2008م، وهو محكم بالسجن المؤبد.

الأسير مقداد محمد إبراهيم الحيح (26 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 16 عاماً ونصف والأسير خالد سعيد عبد الله حوشيه (25 عاماً)، من سكان محافظة جنين،دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/10/2016م، وهو محكوم بالسجن 6 سنوات .