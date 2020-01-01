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الخارجية الإماراتية: بإمكان مواطنينا السفر لإسرائيل دون تأشيرة

الخميس 22 أكتوبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإماراتية: بإمكان مواطنينا السفر لإسرائيل دون تأشيرة



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات من السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.


ويأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي تم توقيعها من قبل عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل سعادة شلومو مور  يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال سعادة غباش في هذه المناسبة إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة.

وأشار إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

#الامارات #التطبيع مع اسرائيل #تأشيرة #عمر غباش #شلومو مور يوسف

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