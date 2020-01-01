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الصليب الأحمر: الأسير المضرب الأخرس بحالة صحية حرجة

الخميس 22 أكتوبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: الأسير المضرب الأخرس بحالة صحية حرجة



رام الله /سما/

 أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس، المعتقل إدارياً ويُعالج في مستشفى بإسرائيل.

وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية إيف جيبينز: "يزور أطباء اللجنة الدولية السيد الأخرس ويراقبون وضعه عن كثب. بعد مرور أكثر من 85 يوماً على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة".

وأشار الى أن الصليب الاحمر يراقب وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم. وكانت آخر زيارة للأسير الأخرس في 22 تشرين الأول/ أكتوبر.

#الصليب الاحمر #الاسير الاخرس #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

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