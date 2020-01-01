البحرين وإسرائيل تتفقان على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعيا

وكالات

وقعت البحرين وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقية طيران تسمح لكلا الدولتين بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة ركاب أسبوعية بينهما، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين وإيلات.

البحرين وإسرائيل تتفقان على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعياتفاصيل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وإسرائيل

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنه "سيكون من الممكن أيضا تشغيل 5 رحلات شحن أسبوعية لكل دولة".

ويأتي الاتفاق تزامنا مع توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقا يتيح السماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين كل من دبي وأبو ظبي وبن غوريون.

وأضافت إسرائيل والبحرين بداية الأسبوع الجاري الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال حفل الأحد في المنامة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث وقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر في واشنطن اتفاقيتين للتطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994، ومصر في 1979.

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السعودية الأسبوع الماضي، على "تطبيع علاقاتها" مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين.