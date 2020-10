الحزب الجمهوري لجو بايدن: أجب عن هذه الأسئلة قبل المناظرة الأخيرة

وجه الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، طالبه فيها بالإجابة عن أسئلة تتعلق بنجله هانتر، خلال المناظرة الرئاسية، التي تجري مساء اليوم الخميس.

وكتبت الصفحة الرسمية للحزب، الذي ينتمي له الرئيس الحالي دونالد ترامب: "اليوم، سيتم إجراء المناظرة الرئاسية الأخيرة في ناشفيل بولاية تينيسي".



وتابع: "حان الوقت كي يجيب بايدن على الأسئلة التي تتعلق بما يعرفه عن نجله هانتر واستثماراته الأجنبية، وعما إذا كان قد استغل منصب نائب الرئيس، الذي كان يشغله في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمساعدة عائلته في جمع الأموال".

ويكثف ترامب وحلفاؤه في وسائل الإعلام المحافظة تركيزهم على الاتهامات الموجهة لهنتر نجل بايدن، ويتوقع فريق بايدن أن يجعل ترامب هذه الادعاءات محورا استراتيجيته في النقاش.

وحاول ترامب إثارة مشكلة في المناظرة الأولى لهانتر بايدن وتعاطيه للمخدرات، والتي اعترف بها بايدن الأصغر علناً. لكن ربما يكون هجوم ترامب قد جاء بنتائج عكسية عندما أعلن بايدن أنه فخور بابنه، الذي كافح، مثل العديد من الأمريكيين، للتغلب على الإدمان.

TODAY, the final Presidential Debate will take place in Nashville, Tennessee. It’s time for Joe Biden to answer questions about what he knew about Hunter’s shady foreign business dealings and if he used the office of the VP to help line his family’s pockets. RT if you AGREE!

ويعتقد ترامب أن لديه المزيد من الذخيرة هذه المرة، مع ذلك، بعد نشر تقرير صحيفة التابلويد الذي يقدم تحريفا غريبا للمخاوف المألوفة بشأن عمل هانتر بايدن في الخارج.

ويركز التقرير على البيانات التي يزعم أنها تم استردادها من الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، على الرغم من أنه لم يتم التحقق من البيانات، وإذا كانت مشروعة، فإنها لا تربط المرشح بأي فساد.

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي رون جونسون، لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة على اتصال بالشخص الذي قدم رسائل البريد الإلكتروني، وهي بصدد التحقق من صحة مضمونها.

وأتى ذلك بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الرسائل المذكورة، في وقت سابق، مشيرة إلى أن نجل بايدن قدم نائب الرئيس السابق آنذاك إلى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية "بوريسما"، وذلك قبل أقل من عام من ضغط جو بايدن على المسؤولين الحكوميين في أوكرانيا لطرد المدعي العام فيكتور شوكين، الذي كان يحقق في أصول الشركة.

Below (left) is the signature of Hunter Biden on the paperwork from The Mac Shop in Wilmington, DE (Apr. 2019). So, it seems that Hunter MET the shop-owner who later handed over the laptop in question to the FBI (Dec. 2019). Experts can determine if that is really his signature. pic.twitter.com/Fz1eFc8knp