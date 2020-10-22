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الحزب الجمهوري لجو بايدن: أجب عن هذه الأسئلة قبل المناظرة الأخيرة

الخميس 22 أكتوبر 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحزب الجمهوري لجو بايدن: أجب عن هذه الأسئلة قبل المناظرة الأخيرة



وكالات

وجه الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، طالبه فيها بالإجابة عن أسئلة تتعلق بنجله هانتر، خلال المناظرة الرئاسية، التي تجري مساء اليوم الخميس.

وكتبت الصفحة الرسمية للحزب، الذي ينتمي له الرئيس الحالي دونالد ترامب: "اليوم، سيتم إجراء المناظرة الرئاسية الأخيرة في ناشفيل بولاية تينيسي".


وتابع: "حان الوقت كي يجيب بايدن على الأسئلة التي تتعلق بما يعرفه عن نجله هانتر واستثماراته الأجنبية، وعما إذا كان قد استغل منصب نائب الرئيس، الذي كان يشغله في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمساعدة عائلته في جمع الأموال".
ويكثف ترامب وحلفاؤه في وسائل الإعلام المحافظة تركيزهم على الاتهامات الموجهة لهنتر نجل بايدن، ويتوقع فريق بايدن أن يجعل ترامب هذه الادعاءات محورا استراتيجيته في النقاش.

وحاول ترامب إثارة مشكلة في المناظرة الأولى لهانتر بايدن وتعاطيه للمخدرات، والتي اعترف بها بايدن الأصغر علناً. لكن ربما يكون هجوم ترامب  قد جاء بنتائج عكسية عندما أعلن بايدن أنه فخور بابنه، الذي كافح، مثل العديد من الأمريكيين، للتغلب على الإدمان.

ويعتقد ترامب أن لديه المزيد من الذخيرة هذه المرة، مع ذلك، بعد نشر تقرير صحيفة التابلويد الذي يقدم تحريفا غريبا للمخاوف المألوفة بشأن عمل هانتر بايدن في الخارج.

ويركز التقرير على البيانات التي يزعم أنها تم استردادها من الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، على الرغم من أنه لم يتم التحقق من البيانات، وإذا كانت مشروعة، فإنها لا تربط المرشح بأي فساد.

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي رون جونسون، لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة على اتصال بالشخص الذي قدم رسائل البريد الإلكتروني، وهي بصدد التحقق من صحة مضمونها.

وأتى ذلك بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الرسائل المذكورة، في وقت سابق، مشيرة إلى أن نجل بايدن قدم نائب الرئيس السابق آنذاك إلى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية "بوريسما"، وذلك قبل أقل من عام من ضغط جو بايدن على المسؤولين الحكوميين في أوكرانيا لطرد المدعي العام فيكتور شوكين، الذي كان يحقق في أصول الشركة.

واستغل الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون رسائل البريد الإلكتروني لمحاولة تسليط الضوء على معاملات نائب الرئيس السابق، الذي ينافس ترمب على الوصول للبيت الأبيض في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن إنه لم يناقش أبداً التعاملات التجارية مع ابنه. وقال المتحدث باسم الحملة أندرو بيتس في بيان: "راجعنا الجداول الرسمية لجو بايدن منذ ذلك الوقت ولم يعقد أي اجتماع كما زعمت صحيفة "نيويورك بوست".

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