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إخلاء محطة قطار في ليون بفرنسا بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة

الخميس 22 أكتوبر 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخلاء محطة قطار في ليون بفرنسا بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة



وكالات

أعلنت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الخميس، أنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية، مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.

وأضافت الشرطة أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

ونقلت "رويترز" عن السلطات الفرنسية، أنه تم إخلاء المحطة، بعد ظهر الخميس، بعد تهديد بوجود قنبلة واعتقال شخص.

وكتبت سلطات المدينة على "تويتر"، "عقب تهديد بوجود قنبلة، تجري عملية للشرطة في بارت ديو. تم إخلاء المحطة وتعطلت حركة المرور تماما. تجنب المنطقة".

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجيرها وصرخت "الله أكبر".

#ليون #فرنسا #محطة بارديو #رويترز #تويتر

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