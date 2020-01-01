  1. الرئيسية
  2. الصحة

وزيرة خارجية بلجكيا في العناية المركزة بعد إصابتها بكوفيد-19

الخميس 22 أكتوبر 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية بلجكيا في العناية المركزة بعد إصابتها بكوفيد-19



وكالات

أصيبت وزيرة خارجية بلجيكا، صوفي ويلميس، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، في وقت تواجه فيه البلاد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا الذي يسبب هذا المرض.


وقال مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية ورئيسة الوزراء السابقة، اليوم الخميس، إنه تم نقل صوفي إلى العناية المركزة بعد إصابتها بوباء كوفيد-19.

وأوضح المتحدث باسم وزيرة الخارجية أن صوفي، البالغة من العمر 45 عاما، في كامل وعيها وحالتها مستقرة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكانت صوفي قالت، يوم السبت الماضي، إن الفحوص أكدت إصابتها بالفيروس وأنها على الأرجح التقطته من أحد الأقارب وليس من محيط العمل.

وكتب ألكسندر دي كرو، الذي تولى رئاسة الوزراء في أوائل أكتوبر الجاري، على تويتر يقول إنه يتمنى لها الشفاء العاجل.

وأضاف دي كرو: "لا أحد محصن من هذا الفيروس. معا سنهزم كوفيد-19".

يشار إلى أن وزير الصحة البلجيكي كان قد وصف موجة الإصابات الحالية بـفيروس كورونا بأنها أشبه ما تكون بـ"تسونامي"، فيما قررت بروكسل تأجيل كل العمليات الجراحية والتدخل الطبي غير الضروري.

#فيروس كورونا #كوفيد-19 #بلجيكا #صوفي ويلمس #رويترز #تسونامي #بروكسل

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشيخ فلاح إسماعيل مندكار .. السيرة الذاتية

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة

مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس

الأخبار الرئيسية

عريقات

"حقوقية" إسرائيلية وعضو كنسيت: صائب عريقات فلسطيني.. إذاً ليس من البشر..!

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

تحدث عن تفريغات 2005.. الرجوب: نحن في الدقائق الأخيرة التي تسبق اصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة

وزيرة الصحة : 8 وفيات و506 إصابات بفيروس "كورونا" و609 حالات تعافٍ

فتح : لا ننتظر موافقة أحد لإنجاح المصالحة