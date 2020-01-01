شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تحديث الخارطة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في محافظات القطاع.



وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت تسجيل حالة وفاة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 127 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 1881 فحصًا مخبريًا.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة المواطن رمضان موسى على شبات 81 عاما في مستشفى غزة الأوروبي وهو من سكان بلدة بيت حانون شمال القطاع، وكان يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات منذ مارس الماضي بلغ 5079 إصابة بينها 1930 حالة نشطة، وتعافي 3210 حالة تعافي، و29 حالة وفاة.





