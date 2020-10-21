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دحلان يعلق على إصابة عريقات بكورونا

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يعلق على إصابة عريقات بكورونا



وكالات

تمنى القيادي " محمد دحلان الشفاء العاجل لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المصاب بفيروس كورونا.

وذكر دحلان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لقد جمعتني بالأخ د. صائب عريقات صداقة وزمالة طويلة، جمعنا الخبز والملح، وجمعتنا فتح".

وتابع: "في هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها صائب من أجل حياته، أصلي لأجله متمنيا له الشفاء والعودة سالما لأهله، فالرحلة ما زالت مستمرة".

ونقل عريقات (65 عاما) الأحد الماضي إلى مستشفى هداسا عين كارم إثر تدهور صحته، ولا يزال في وضع حرج.

وأوضحت السلطة الفلسطينية أن عريقات الذي تم تشخيص إصابته بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري يعيش برئة مزروعة منذ عام 2017.

#محمد دحلان #صائب عريقات #فيروس كورونا #تويتر #السلطة الفلسطينية

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