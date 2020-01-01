  1. الرئيسية
  2. الصحة

ارتفاع عدد الوفيات الغامضة بعد لقاح الإنفلونزا إلى 28 في كوريا الجنوبية

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الوفيات الغامضة بعد لقاح الإنفلونزا إلى 28 في كوريا الجنوبية



وكالات

وصل عدد الوفيات بين الكوريين الجنوبيين الذين تم تطعيمهم مؤخرا ضد الإنفلونزا إلى 28 اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من تأكيد السلطات على المضي قدما في برنامج اللقاح رغم دعوات لتعليقه.

وقالت جونغ أون كيونغ، رئيسة وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق اليوم بعد ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17، إنه لا توجد علاقة سببية مباشرة ومؤكدة بين اللقاح والوفيات، والوضع لا يتطلب تعليق البرنامج.


تصريحات المسؤولة جاءت ردا على دعوة نائبة عن "حزب قوة الشعب" المعارض لتعليق برنامج لقاح الإنفلونزا إلى حين التأكد من سلامة اللقاح، ولا سيما تعليق استخدام نفس الأنواع التي تلقاها المتوفون. كما دعت جمعية الأطباء في البلاد إلى تعليق حملة التطعيم أيضا.

وقد برزت المخاوف من تلقي اللقاح يوم الجمعة الماضي، بعد وفاة صبي يبلغ من العمر 17 عاما في مدينة "إنتشون" الساحلية الغربية، بعد يومين من تلقيه اللقاح.

يذكر أن معظم المتوفين في الأيام اللاحقة من كبار السن وكانوا يعانون من أمراض خطيرة.

وحسب وكالة "يونهاب"، فإن نحو 13 مليون شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا في كوريا الجنوبية في إطار برنامج حكومي، وذكرت وكالة "رويتر" أنه كان من المخطط تطعيم حوالي 30 مليون شخص، منهم 19 مليونا مجانا.

#وفيات كورونا #كرويا الجنوبية #برنامج اللقاح #لقاح #الانفلونزا #جونغ أون كيونغ #تعليق البرنامج #وكالة يونهاب #رويتر

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وشاختار في أبطال أوروبا 2020

سبب وفاة الشيخ فلاح إسماعيل مندكار .. السيرة الذاتية

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس

سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين: خطاب حل الدولتين.. وإعادة العلاقات مع السلطة والعودة لدعم الأونروا

الأخبار الرئيسية

الرجوب: نحن في الدقائق الأخيرة التي تسبق اصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة

وزيرة الصحة : 8 وفيات و506 إصابات بفيروس "كورونا" و609 حالات تعافٍ

فتح : لا ننتظر موافقة أحد لإنجاح المصالحة

5f8fd12c4c59b73c1839c1ee

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة