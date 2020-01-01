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الجبهة الشعبية تستنكر قرار الاحتلال اعتبار كتلة "القطب الطلابية" تنظيما ارهابيا

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تستنكر قرار الاحتلال اعتبار كتلة "القطب الطلابية" تنظيما ارهابيا



رام الله /سما/

 استنكر القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحاده، قرار الاحتلال الإسرائيلي اعتبار كتلة "القطب الطلابية" الإطار الطلابي للجبهة، "تنظيم غير مشروع وإرهابي".

واعتبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الكتلة الطلابية ضمن القوائم والمنظمات الارهابية، واتهمت الخلايا الطلابية في الجامعات الفلسطينية، بدعم النشاطات التحريضية، والمشاركة في التخطيط وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي.

واستنكر شحاده، قرار حكومة الاحتلال ووصفه بالعنصري، مشيرا الى ان الحركة الطلابية في جامعات الوطن تعمل ضمن أجندة وطنية للحفاظ على المشروع الوطني، وإقامة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسساتها.

وأوضح أن كتلة القطب الطلابية جزء من الحركة الطلابية التي تعمل ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية، فيما أن حكومة الاحتلال تمارس الضغوطات على كافة الاطر الطلابية، وتلاحقها بالاعتقال والمطاردة بهدف اضعافها، وتنفيذ سياسة الاحتلال العنصرية، الهادفة لايقاف النشاطات الطلابية في دعم القضية الفلسطينية.

#الجيهة الشعبية #كتلة القطب الطلابية #ارهاب

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