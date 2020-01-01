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محافظ الخليل يكرم المعلمة عبير اقنيبي الحائزة على جائزة أفضل معلمي العالم 2020

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل /سما/

 كرّم محافظ الخليل اللواء جبرين البكري اليوم الخميس، المعلمة الفلسطينية عبير رشدي اقنيبي، الحائزة على جائزة أفضل معلمي العالم 2020م بتنظيم من المنظمة العالمية "AKS".

وأعرب المحافظ البكري، فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته المعلمة اقنيبي، مؤكداً أن هذه الإنجازات، تنم عن تميز المعلم والمعلمة الفلسطينيين، مشيراً الى أن هذا الإنجاز يثبت للعالم أن شعب فلسطين، شعب متعلم وسيهزم كل المتآمرين بتميزه في كل المواقع.

وأبدى استعداده لتبني ورعاية أي مبادرة تعليمية تطرحها اقنيبي لتطوير قطاع التعليم والنهوض به في المحافظة.

بدورها عبرت المعلمة اقنيبي، عن شكرها للمحافظة على هذا الدعم، لافتةً الى أهمية عكس صورة المعلم الفلسطيني المبدع على مستوى العالم، للنهوض بواقع التعليم في الوطن نحو التمييز والازدهار.

#محافظ الخليل #عبير رشدي اقنيبي #المنظمة العالمية "AKS"

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