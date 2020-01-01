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رئيس الاستخبارات الإسرائيلي : الاتفاق مع السودان وُقِّع وسيعلَن عنه نهاية الأسبوع.

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاستخبارات الإسرائيلي : الاتفاق مع السودان وُقِّع وسيعلَن عنه نهاية الأسبوع.



وكالات

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الخميس، عن الدولة العربية المقبلة التي ستطبع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.


وقال كوهين، في مقابلة مع القناة "13" العبرية، إن "إسرائيل قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان"، مشيرة إلى أن ذلك من الممكن أن يكون نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت النقاب عن تلقي إسرائيل رسالة تقضي بأن التطبيع مع السودان سيجرى قبل الانتخابات الأمريكية.

وقالت إنه بعد تسوية ملف تعويضات شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودفع تعويضات مالية للولايات المتحدة، فإن إسرائيل قد تلقت رسائل تفيد بأن التطبيع مع الخرطوم سيجرى قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم. وأوضح الموقع أن الطائرة وصلت إلى الخرطوم في إطار الاتصالات بين إسرائيل والسودان التي تجرى بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

توقيع اتفاق:

بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية المقربة من الحكومة، فإن زيارة الوفد الإسرائيلي التي تم الكشف عنها مؤخراً قد استغرقت بضع ساعات، وقد ضمت مسؤولين في جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" ومكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

بحسب الصحيفة، فإن الوفد نجح في الوصول إلى اتفاق اعتراف ثنائي بين إسرائيل والسودان، على أن تُعلن الخرطوم عنه رسمياً نهاية الأسبوع المقبل. 

حيث رجّح المسؤولون الإسرائيليون أن يتم الإعلان بعد "انتهاء المشاورات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بشأن الجدول الزمني المتوقع للقضية".

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