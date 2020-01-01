  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف بغزة" توضح معايير اختيار طلبات الاستثمار في الأراضي الوقفية

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف بغزة" توضح معايير اختيار طلبات الاستثمار في الأراضي الوقفية



غزة /سما/

قال مدير عام الاستثمار في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مازن النجار، إن إعلان الوزارة عن توفر فرص للاستثمار في عدد من الأراضي الوقفية في مدينة غزة، يأتي انسجامًا مع سياستها في تطوير وتنمية وقفياتها، بما يعود بالفائدة على المجتمع والمستثمرين والوزارة.

وأضاف النجار في حديث مع إذاعة "الرأي"، اليوم الخميس، أن "التعاقد مع الراغبين في الاستثمار بنظام "BOT" (إنشاء المشروع واستثماره حسب فترة الاستثمار المبينة أدناه وبعدها يعود المشروع للأوقاف)، بحيث يكون التقدم للاستثمار عن طريق الظرف المختوم.

وحول استقبال طلبات الاستثمار، أوضح النجار، أنه يتم لدى مؤسسة تنمية أموال الوقف في مقر الوزارة في مدينة غزة بجوار دوار أنصار.

وتابع "هناك معايير اختيار طلبات الاستثمار منها: تحقيق أفضل استغلال للمساحة المخصصة للمشروع، واستخدام أفضل نظم البناء والتي تمتاز بالديمومة وسهولة الصيانة، وتوفير نظم الأمن والسلامة والحماية لجميع مرافق المشروع".

#غزة #وزارة الاوقاف #الاراضي الوقفية #قطاع غزة #طلبات الاستثمار

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وشاختار في أبطال أوروبا 2020

سبب وفاة الشيخ فلاح إسماعيل مندكار .. السيرة الذاتية

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

توقعات ميشال حايك تطفو للسطح مجددا: بعد مرض ترامب ورحيل أمير الكويت ماذا حصل لعساف وعريقات!

مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة

الأخبار الرئيسية

عريقات

"حقوقية" إسرائيلية وعضو كنسيت: صائب عريقات فلسطيني.. إذاً ليس من البشر..!

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

تحدث عن تفريغات 2005.. الرجوب: نحن في الدقائق الأخيرة التي تسبق اصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة

وزيرة الصحة : 8 وفيات و506 إصابات بفيروس "كورونا" و609 حالات تعافٍ

فتح : لا ننتظر موافقة أحد لإنجاح المصالحة