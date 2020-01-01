"الأوقاف بغزة" توضح معايير اختيار طلبات الاستثمار في الأراضي الوقفية

غزة /سما/

قال مدير عام الاستثمار في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مازن النجار، إن إعلان الوزارة عن توفر فرص للاستثمار في عدد من الأراضي الوقفية في مدينة غزة، يأتي انسجامًا مع سياستها في تطوير وتنمية وقفياتها، بما يعود بالفائدة على المجتمع والمستثمرين والوزارة.

وأضاف النجار في حديث مع إذاعة "الرأي"، اليوم الخميس، أن "التعاقد مع الراغبين في الاستثمار بنظام "BOT" (إنشاء المشروع واستثماره حسب فترة الاستثمار المبينة أدناه وبعدها يعود المشروع للأوقاف)، بحيث يكون التقدم للاستثمار عن طريق الظرف المختوم.

وحول استقبال طلبات الاستثمار، أوضح النجار، أنه يتم لدى مؤسسة تنمية أموال الوقف في مقر الوزارة في مدينة غزة بجوار دوار أنصار.

وتابع "هناك معايير اختيار طلبات الاستثمار منها: تحقيق أفضل استغلال للمساحة المخصصة للمشروع، واستخدام أفضل نظم البناء والتي تمتاز بالديمومة وسهولة الصيانة، وتوفير نظم الأمن والسلامة والحماية لجميع مرافق المشروع".