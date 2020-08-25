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"الاقتصاد بغزة" تنشر تقريرها منذ بداية جائحة "كورونا"

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد بغزة" تنشر تقريرها منذ بداية جائحة "كورونا"



غزة /سما/

استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، تقريرها منذ بداية جائحة كورونا خلال الفترة من 25/8/2020 حتى 19/10/2020 للإدارة العامة لحماية المستهلك.

وقالت الوزارة، إنه "تم تنفيذ (818) جولة تفتيشية على المنشآت والأسواق التجارية موزعة على أغلب أحياء محافظات قطاع غزة، وتنفيذ (11212) زيارة ميدانية خلال الجولات اليومية موزعة على المنشآت التجارية والصناعية".

وأضافت أنه "تم تحرير (1868) محضر ضبط متعلقة بمخالفة القانون والمواصفة الفلسطينية المعمول بها ورفع للأسعار، وتحرير (715) محضر اتلاف بمواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك"، موضحًة أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لـ (115) عينة خلال جائحة كورونا.

#غزة #وزارة الاقتصاد #فيروس كورونا

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