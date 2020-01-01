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أبو عميرة: سنواصل فعالياتنا حتى ترضخ "أونروا" لمطالبنا العادلة

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عميرة: سنواصل فعالياتنا حتى ترضخ "أونروا" لمطالبنا العادلة



غزة /سما/

قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ، نشأت أبو عميرة، اليوم الخميس، تفاجئنا من قرار وكالة الغوث بتقليص خدماتها في قطاع غزة، والتي تشمل رواتب الموظفين والمساعدات الغذائية والنظافة وغيرها من الخدمات.

وأكد أبو عميرة، أن "وكالة الغوث أُنشأت لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ودعم الأُسر بالمواد الغذائية الأساسية، وفي ظل حصار غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي وباء كورونا زادت معاناتهم، ويستلزم من "الأونروا" أن تقوم بواجباتها تجاههم، خلال حديثه لإذاعة الأقصى.

وأضاف: "نقوم بفعاليات مختلفة لمطالبة "الأونروا" بالعدول عن قراراتها؛ المتمثلة في تقليص خدماتها، ونطالب العالم بدعم وكالة الغوث الشاهدة على مظلومية الشعب الفلسطيني المهجر عن وطنه".

وبين أن "الفصائل الفلسطينية تدعم اللاجئين وتوجهاتهم، ويوجد إجماع وطني ضد سياسات التقليص، وندعو أحرار العالم بدعم صمود الفلسطينيين وتوفير حياة كريمة لهم".

وتابع: "كنا نتوقع زيادة الدعم المقدم من وكالة الغوث لأسر اللاجئين في ظل أزمة كورونا، خاصة وأن الكثير منهم تضرروا نتيجة هذه الجائحة"، منوهًا إلى أن "الأونروا ضربت آمالنا بعرض الحائط، لذلك سنواصل فعالياتنا حتى نحقق أهدافنا كاملة وترضخ لمطالبنا العادلة".

#الاونروا #وقفات احتجاجية #غزة

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