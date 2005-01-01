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سنودن يحصل على تصريح إقامة دائمة في روسيا

الخميس 22 أكتوبر 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سنودن يحصل على تصريح إقامة دائمة في روسيا



وكالات

أكد محامي الضابط السابق في وكالتي المخابرات المركزية والأمن القومي الأمريكيتين، إدوارد سنودن، أن الحكومة الروسية منحت موكله تصريح إقامة دائمة.

وأعلن المحامي أناتولي كوتشيرينا في حديث لوكالة "تاس" اليوم الخميس أن هذا القرار جاء اليوم، مشيرا إلى أن سنودن لم يدرس بعد إمكانية طلب منحه الجنسية الروسية.

وسبق أن قدم سنودن طلبا لتمديد تصريح الإقامة المؤقتة التي تم منحها له مطلع أغسطس 2014 وانقضت فترة سريانها في 30 أبريل الماضي وتم تمديدها حتى منتصف يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويواجه سنودن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات وراء القضبان في الولايات المتحدة، على خلفية تسريبه في عام 2013 معلومات حساسة عن أنشطة الاستخبارات الأمريكية بما في ذلك التنصت على مكالمات زعماء أجانب.

#وكالة تاس #ادوارد سنودن #روسيا #اقامة دائمة #الولايات المتحدة الأمريكية

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