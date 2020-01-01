إغلاق مسجد شهداء الفاخورة في شمال غزة بسبب "كورونا"

غزة /سما/

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة شمال غزة، اليوم الخميس، إغلاق مسجد شهداء الفاخورة لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة عدد من رواد المسجد بفيروس كورونا.

وأوضحت لجنة الطوارئ، أن قرار إغلاق المسجد قابل للتجديد، لحين الانتهاء من عملية التقصي الوبائي وتعقيم المسجد.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، وفاة مواطن وإصابة (124) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن المواطن رمضان موسى على شبات 81 عاماً توفي في مستشفى غزة الاوروبي وهو من بيت حانون وكان يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي.

وقد أجرت الوزارة، 1881 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت تعافي 127 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5079 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1930 حالة، متعافين 3120 حالة، ووفيات 29.