نظام "إس - 400" يسجل رقما قياسيا في دقة الإصابة

وكالات

سجل نظام الدفاع الجوي الروسي "إس – 400" رقما قياسيا في دقة الإصابة، حيث تمت إصابة جميع الأهداف خلال التدريبات، ومن أول صاروخ.



وكانت 10 أفواج صواريخ مضادة للطائرات تابعة للجيش الروسي تدربت في العام الجاري على استخدام منظومة "تريومف" في ميداني المناورات الحية في أشولوك وتيليمبا، وفي مناطق فلاديفوستوك ونوفوروسيسك ونوفوسيبيرسك وسيفاستوبول وأماكن أخرى.

وذكرت بيانات وزارة الدفاع الروسية أن 51 هدفا أطلقت خلال العمليات، كما جرى إطلاق 63 صاروخا موجها مضادا للطائرات.

وتم إسقاط جميع الأهداف بأول صاروخ، فيما يفسر استخدام عدد صواريخ أكبر من الأهداف بإصابة الأهداف في 12 حالة بشكل متكرر بصاروخ ثان تم إطلاقه تلقائيا.

ومن المعتاد في المعركة الحقيقية أن يجري إطلاق ثلاثة صواريخ على أهداف مهمة، من أجل التأكد التام من إصابته.

يشار إلى أن نظام الدفاع الجوي "إس – 400"، متوسط ​​وطويل المدى، وقادر على اعتراض جميع الأهداف الجوية تقريبا ضمن دائرة نصف قطرها 400 كيلومتر.