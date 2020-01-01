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مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون اليوم بث مباشر

الخميس 22 أكتوبر 2020 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون اليوم بث مباشر



الرياض / سما

رابط مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر على القناة الرياضية السعودية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين في ثاني منافسات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة التعاون والنصر مباشر تجري على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية عند السادسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وسوريا وفلسطين والبحرين، الخامسة بتوقيت القاهرة والخرطوم.

وتبدو هذه المباراة صعبة جدا من منظور عشاق كلا الطرفين، إذ فشل النصر في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى ضد الفتح الذي هزمه بثنائية مقابل هدف، بالتالي لم يحصد أي نقطة في رصيده بجدول ترتيب المسابقة.

في المقابل، تعثر التعاون أيضا حينما عجز أمام الفيصلي الذي أجبره الأسبوع الماضي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعبه وعقر داره، ليضيف الطرفان نقطة وحيدة إلى رصيدهما في الجدول المحلي.

وينتظر التعاون مباريات صعبة للغاية، أبرزها الجولة القادمة أمام القادسية ثم ضد الاتحاد الذي قدم عرضا متواضعا في الجولة الافتتاحية، والوحدة والاتفاق والباطن وأبها والشباب والعين والأهلي والرائد.

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أما النصر، يسعى اليوم إلى خطف النقاط الثلاث كاملة لا سيما في ظل فوز الهلال على العين قبل أيام، حيث أنه لو استمر في التعثر سيبتعد الزعيم في الترتيب إلى الإمام ولن يتمكن من اللحاق به قريبا.

وحققت سبعة أندية الفوز، هي الاتفاق والفتح والوحدة والهلال والرائد والشباب والأهلي، فيما فرضت نتيجة التعادل نفسها على مواجهة وحيدة، وباقي الفرق المنافسة خسرت امتحانها الأول.

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